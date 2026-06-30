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Αστυνομικός στη Λεμεσό της Κύπρου πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του η οποία σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις και τη διασωλήνωσαν. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμα κατάσταση.

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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:50 το πρωί, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει το σημείο, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συλλέγουν στοιχεία με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Αστυνομία βρήκε τον αστυνομικό νεκρό μέσα στο σπίτι του ζευγαριού ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά το περιστατικό.

Την πυροβόλησε στη μέση του δρόμου

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, είπε ότι άκουσε φωνές στη μέση του δρόμου και είδε έναν άνδρα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, ζητώντας από τον άνδρα να αφήσει τη γυναίκα αλλά εκείνος του είπε «φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η γυναίκα δεν μιλούσε, αλλά έκανε νόημα με το χέρι της για βοήθεια. Τότε, ο αστυνομικός, τράβηξε το πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς τον αυτόπτη μάρτυρα και τον απείλησε λέγοντάς του «φύγε, θα σε πυροβολήσω».

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι αμέσως μετά ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα, έξω από ένα σχολείο, στη μέση του δρόμου, μπροστά στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η γυναίκα δέχθηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι και τρεις σφαίρες στο σώμα, ενώ αμέσως μετά ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.

Ο δράστης, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, φορούσε στολή.