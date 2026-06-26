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Οι μαχαιριές που ανέφερε ο κατηγορούμενος ήταν επιφανειακές και προκλήθηκαν μετά τον θάνατο της γυναίκας, ανατρέποντας τον ισχυρισμό του περί χρήσης μπουκαλιού και μαχαιριού.

Ο δράστης επιχείρησε ανεπιτυχώς να ενοχοποιήσει τρίτο πρόσωπο για τη δολοφονία, δίνοντας την τραπεζική κάρτα του θύματος σε άγνωστο άτομο για ανάληψη μετρητών.

Ο 43χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος αντιμετωπίζοντας ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και απάτη με υπολογιστή.

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Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ομολογία του 43χρονου δράστη. Ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τη χτύπησε με μπουκάλι, τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια τη θανάτωσε με κούτσουρο, η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι το θύμα δέθηκε όσο ήταν ζωντανό και ότι ο θάνατος επήλθε αποκλειστικά από το χτύπημα με το κούτσουρο.

Η ιατροδικαστική κλονίζει τους ισχυρισμούς του ενοικιαστή

Οι μαχαιριές αποδείχθηκαν επιφανειακές και προκλήθηκαν μετά τον θάνατό της. Τα νέα στοιχεία κλονίζουν τον ισχυρισμό του δράστη, ο οποίος είχε καταστρώσει ένα περίπλοκο σχέδιο για να ενοχοποιήσει τρίτο πρόσωπο, αφήνοντας πλέον αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο δράσης του.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο δράστης κατέθεσε ότι πήρε την κάρτα της γυναίκας και προχώρησε σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ώστε να δείξει ότι δήθεν έπεσε θύμα ληστείας. Ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν από κάμερες, οπότε και έκανε βόλτες με το όχημά του, για να βρει μια εναλλακτική λύση.

Με βάση όσα φέρεται να είπε, σκέφτηκε το εξής: Προσέγγισε έναν αλλοδαπό, πιθανώς αραβικής ή αφρικανικής καταγωγής, και του έδωσε την κάρτα της Σταυρούλας, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών.

Μέχρι στιγμής, φέρεται ο συγκεκριμένος αλλοδαπός να μην προχώρησε σε ανάληψη μετρητών, ακυρώνοντας το σχέδιο του καθ’ ομολογίαν δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, όμως, με την αστυνομία να ετοιμάζεται για άρση τραπεζικού απορρήτου του θύματος.

Προφυλακιστέος ο Σκοπιανός

Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η απολογία του διήρκησε πάνω από δύο ώρες καθώς μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στις 11 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Σε βάρος του 43χρονου, μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία και απάτη με υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε» προς τον 43χρονο.