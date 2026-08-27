Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ομολόγησε ο 53χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 43χρονης εν διαστάσει συζύγου του στη Λάμπη Ροδόπης.

«Το έκανα στα νεύρα μου επειδή θόλωσα», είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως καθώς η 43χρονη η οποία εργαζόταν σεζόν στη Θάσο, είχε επιστρέψει στη Ροδόπη, έχοντας πάρει ρεπό προκειμένου να βρίσκεται στα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε η μοιραία επίθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 19χρονος γιος της ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να την κρατήσει στη ζωή. Παράλληλα, η 16χρονη κόρη της οικογένειας ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία και τις πρώτες βοήθειες.

Ο 53χρονος, μετά την επίθεση, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές αναμένουν να είναι σε θέση να καταθέσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες που έρχονται από τη δικηγόρο της 43χρονης. Όπως ανέφερε, το ζευγάρι επρόκειτο να συναντηθεί την ίδια ημέρα προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιό του, συνάντηση που τελικά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί έπειτα από έντονο επεισόδιο με τη σύζυγό του, πριν αφεθεί ελεύθερος.

(Πηγή: dikastiko.gr)