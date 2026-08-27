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Το θύμα είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Θάσο για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε μετά την πράξη του, νοσηλεύεται φρουρούμενος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία.

Στο παρελθόν είχαν καταγραφεί επανειλημμένες καταγγελίες για απειλές και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 44χρονης, η οποία είχε ζητήσει προστασία και ιατρική παρέμβαση για τον σύζυγό της.

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Αποκαλυπτικές είναι οι νεότερες πληροφορίες για το στυγερό έγκλημα στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου μια 44χρονη μητέρα έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, με το χρονικό της υπόθεσης να αποκαλύπτει ένα σκηνικό ενδοοικογενειακής βίας που φαίνεται να είχε προηγηθεί.

Στο χωριό της Διαλαμπής όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την άτυχη γυναίκα. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε με κάθε τρόπο την οικογένειά της και προσπαθούσε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της.

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Για τον λόγο αυτό, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά. Φέτος είχε φύγει για τη Θάσο, όπου εργαζόταν, όμως επέστρεψε στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η επιστροφή θα ήταν η τελευταία της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, η 44χρονη είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε διαζύγιο από τον 53χρονο σύζυγό της. Το τελευταίο διάστημα οι δύο τους βρίσκονταν σε διάσταση, ενώ η σχέση τους φαίνεται πως είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από επανειλημμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η ζήλια του 53χρονου φέρεται να αποτελούσε την αφορμή για τα επεισόδια που προκαλούσε σε βάρος της γυναίκας. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 44χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια και είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη να προστατευθεί από την κατάσταση που βίωνε.

Το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται άμεσα με την απόφασή της να τερματίσει οριστικά τον γάμο της εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 53χρονος να πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα επρόκειτο να καταθέσει αίτηση διαζυγίου και η εξέλιξη αυτή να αποτέλεσε την αφορμή για την τραγική κατάληξη.

Η κοινωνία της Διαλαμπής παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία της 44χρονης μητέρας, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποτυπωθεί με ακρίβεια το τι προηγήθηκε της γυναικοκτονίας.

Ροδόπη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 44χρονης – Η ψυχιατρική γνωμάτευση για τον 53χρονο και οι καταγγελίες της άτυχης γυναίκας

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και να την σκότωσε μέσα στο σπίτι τους στη Διαλαμπή. Την ώρα της τραγωδίας βρίσκονταν στην κατοικία δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

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Μετά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε πετρέλαιο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η 44χρονη εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της από την κόρη της έχοντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό. Ακολούθησε η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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Στο παρελθόν της οικογένειας υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου. Η 44χρονη είχε καταθέσει το 2022 μήνυση εναντίον του για απειλή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι το 2022 ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας.

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Υπό ψυχιατρική παρακολούθηση ο 53χρονος

Σύμφωνα με το Mega, ο 53χρονος ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ μετά από εισαγγελική παρέμβαση είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία και να είχε ζητήσει τη νοσηλεία του, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ψυχιατρικά προβλήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε.

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Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία. Παράλληλα, πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης ανέφεραν ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο 53χρονος την ζήλευε σε παθολογικό βαθμό.

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Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και στη συνέχεια εντόπισαν και συνέλαβαν τον σύζυγο της 44χρονης.

Ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και ακολούθως να αυτοτραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

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Από τον χώρο της τραγωδίας κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σε ξενοδοχείο στη Θάσο κατά τη θερινή σεζόν. Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη ώστε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της όμως έμελλε να είναι τα τελευταία.