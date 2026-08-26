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Το θύμα είχε επιστρέψει στην περιοχή για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές για το περιστατικό.

Ο 53χρονος δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει μετά την επίθεση και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί ξανά το 2022 για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

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Για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της είχε επιστρέψει στη Ροδόπη η 44χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος φέρεται να τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν εκτός Ροδόπης και είχε επιστρέψει στο χωριό με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και τη μαχαίρωσε ψηλά στον λαιμό, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε υγρό, το οποίο εξετάζεται αν ήταν πετρέλαιο.

Την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρισκόταν και η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία ήταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Η ανήλικη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο πατέρας της είχε επιτεθεί στη μητέρα της.

Η 44χρονη μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει. Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση στο «Σισμανόγλειο». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το 2022 ο ίδιος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 44χρονης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου συνελήφθη σε οικισμό της Ροδόπης αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της συζύγου του.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, συγγενικό πρόσωπο εντόπισε την 44χρονη μέσα στην οικία της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε συντονισμένες ενέργειες και εξερεύνηση του χώρου του εγκλήματος, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον επίσης αλλοδαπό σύζυγό της. Ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

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