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Τραγωδία σημειώθηκε στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε καταγωγή από την Αλβανία και ήταν γονείς τριών παιδιών, εκ των οποίων τα δύο είναι ενήλικα, ενώ το τρίτο είναι ανήλικο, ηλικίας 16 ετών.

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Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ τους στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Τότε ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.