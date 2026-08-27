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Μετά την πράξη του, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Το θύμα είχε υποβάλει στο παρελθόν μηνύσεις εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και εξύβριση, ενώ είχε ζητήσει και την ψυχιατρική του παρακολούθηση.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και να την σκότωσε μέσα στο σπίτι τους στη Διαλαμπή. Την ώρα της τραγωδίας βρίσκονταν στην κατοικία δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε πετρέλαιο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

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Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η 44χρονη εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της από την κόρη της έχοντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό. Ακολούθησε η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Στο παρελθόν της οικογένειας υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου. Η 44χρονη είχε καταθέσει το 2022 μήνυση εναντίον του για απειλή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι το 2022 ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας.

Υπό ψυχιατρική παρακολούθηση ο 53χρονος

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Σύμφωνα με το Mega, ο 53χρονος ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ μετά από εισαγγελική παρέμβαση είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία και να είχε ζητήσει τη νοσηλεία του, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ψυχιατρικά προβλήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία. Παράλληλα, πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης ανέφεραν ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο 53χρονος την ζήλευε σε παθολογικό βαθμό.

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Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και στη συνέχεια εντόπισαν και συνέλαβαν τον σύζυγο της 44χρονης.

Ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και ακολούθως να αυτοτραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

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Από τον χώρο της τραγωδίας κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σε ξενοδοχείο στη Θάσο κατά τη θερινή σεζόν. Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη ώστε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της όμως έμελλε να είναι τα τελευταία.

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