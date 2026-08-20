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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη γέφυρα της Λευκάδας, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου επιχείρησε να προσπεράσει σειρά ακινητοποιημένων οχημάτων, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο και, σύμφωνα με τον ALPHA, δείχνει το μεγάλο όχημα να περνά δίπλα από τα σταματημένα αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα, παρά το γεγονός ότι από την απέναντι κατεύθυνση μπορούσαν να κινούνται άλλα οχήματα.

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκε από την αντίθετη κατεύθυνση και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το λεωφορείο.

Ο οδηγός του ΙΧ, βλέποντας το ογκώδες όχημα να έχει καταλάβει το ρεύμα του, αναγκάστηκε να σταματήσει και να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο της γέφυρας, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος και να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το λεωφορείο συνεχίζει την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα για αρκετά μέτρα, προσπερνώντας τα οχήματα που βρίσκονταν στην ουρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο τουριστικό λεωφορείο επέβαιναν επιβάτες την ώρα του περιστατικού.