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Σαφάρι «καθαρισμού» της ακτής από τις ξαπλώστρες και τις πακτωμένες ομπρέλες ξεκίνμησε το από το πρωί ο Δήμος Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, εμποδίζοντας την ελέυθερη πρόσβαση όλων στην παραλία.

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Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν οι πολίτες και παραθεριστές που παράνομα είχαν κρατήσει τον δικό τους χώρο στην παραλία, να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Καθώς αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, συνεργεία του Δήμου τις απομάκρυναν.

«Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», επεσήμανε ο κ.Φαρδογιάννης.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.