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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) σε παραλία στην Ψάθα, όταν ένα τεράστιο ψάρι εμφανίστηκε ξαφνικά στα ρηχά νερά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος και δημοσίευσε στο Tik Tok, η ουρά και το πτερύγιο του ψαριού εξέχουν από το νερό, γεγονός που ανησύχησε τους λουόμενους, καθώς νόμιζαν πως πρόκειται για κάποιο είδος καρχαρία. Στη συνέχεια το ψάρι χάθηκε προς τα βαθιά νερά της θάλασσας.

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Στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης, ορισμένοι εκτιμούν ότι το ψάρι ήταν ξιφίας, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως επρόκειτο για βασιλική ζαργάνα.