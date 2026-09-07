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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στις αρχές των Χανίων, όταν ένας άνδρας περίπου 65 ετών, πιθανότατα αλλοδαπός, έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στην ακτή. Εκεί, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, προκειμένου να τον επαναφέρουν.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην παραλία, ο 65χρονος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.