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Σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της αναγκάστηκε να διαμείνει εκπαιδευτικός που διορίστηκε σε σχολείο του Αποκόρωνα στην Κρήτη, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει οικονομικά προσιτή κατοικία στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Αποκορώνου, η εκπαιδευτικός βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα στην προσπάθειά της να βρει σπίτι, καθώς στην περιοχή υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα τα ενοίκια έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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Μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, επικοινώνησε προσωπικά μαζί της και της πρότεινε μια προσωρινή λύση για τη στέγασή της. Συγκεκριμένα, της προσφέρθηκε δημοτικός χώρος στο Παρθεναγωγείο Βάμου.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί άμεσα στον συγκεκριμένο χώρο μαζί με την κόρη της.

Η ανάρτηση του δημάρχου

Ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση μέσα από ανάρτησή του, εκφράζοντας την έντονη συγκίνησή του για την κατάσταση που αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός.

«ΜΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ.

Χθες πληροφορήθηκα μια είδηση που με συγκλόνισε. Μια εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου μας, ήρθε στον Αποκόρωνα για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και βρέθηκε να μένει σε σκηνή μαζί με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι της, επειδή δεν μπορούσε να βρει προσιτή κατοικία.

Βρήκα αμέσως το τηλέφωνό της, επικοινώνησα μαζί της και της προσφέραμε λύση στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που μπορεί σήμερα να ανοίξει την πόρτα του σε έναν άνθρωπο που ήρθε στον τόπο μας για να προσφέρει.

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Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί εκεί άμεσα.

Για εμάς αυτό δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Γιατί πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί με τις στοιχειώδεις συνθήκες;

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Πώς περιμένουμε από έναν άνθρωπο να διδάξει τα παιδιά μας με ηρεμία, όταν το δικό του παιδί κοιμάται σε μια σκηνή και πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον των παιδιών μας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο δήμαρχος.