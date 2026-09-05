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Μεγάλη είναι η αγωνία στον Ολυμπιακό μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο.

Ο Μαροκινός βρέθηκε στο έδαφος δείχνοντας να αντιμετωπίζει έντονους πόνους μετά την σύγκρουση που είχε με τον Μάριο Σιαμπάνη. Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός του Ολυμπιακού πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα, όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου βγήκε πάνω του και τον ανέτρεψε.

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Η εικόνα προκάλεσε άμεση ανησυχία, με τους παίκτες του Βόλου να καλούν το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο. Οι γιατροί έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον Σιαμπάνη να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Σε κατάσταση σοκ ήταν και ο διαιτητής Τζήλος, που έπιασε το κεφάλι του βλέποντας τη φάση. Τελικά, ο Ελ Κααμπί αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Ufff, gotova sezona za El Kabija. Baš je u problemima Oli. pic.twitter.com/unYe6swH4q — Zoran El Cabezón (@FootballGeekk) September 5, 2026

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