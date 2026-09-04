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Μία από τις πιο «καυτές» υποθέσεις του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό ήταν αυτή του συμβολαίου του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών πίεζε την διοίκηση του Ολυμπιακού να αποδεχτεί την προσφορά της Ντουμπάι, προκειμένου ο αθλητής να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, αν και είναι σε ισχύ το συμβόλαιό του για την φετινή σεζόν.

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Αρκετοί ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού που εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους με την στάση του 33χρονου, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Θέση για την υπόθεση πήρε ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος απάντησε σε σχόλιο οπαδού των Πειραιωτών στην πλατφόρμα «Χ».

«Δεν χρειάζεται να μιλάμε για τον Τόμας με αυτό τον τρόπο δημόσια, φίλε μου. Μπορείς να είσαι νευριασμένος και απογοητευμένος αλλά δεν μπορείς να μειώνεις ή να μην σέβεσαι όσα πρόσφερε στον Ολυμπιακό τα τελευταία πέντε χρόνια», ήταν η απάντηση του Φουρνιέ στον φίλαθλο που ζήτησε την άποψή του.

What about Tomas Walkup who complained publicly? like some women talking shit about their man to their friends — ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (@chriskr777) September 4, 2026