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Ο Άρης είναι έτοιμος να ανακοινώσει την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ταξιδεύει Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο έμπειρος φόργουορντ και ο Άρης είχαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανοιχτό «δίαυλο» επικοινωνίας, με την FIBA να έχει μάλιστα τον Θανάση παίκτη των «κιτρινόμαυρων» στο επίσημο σάιτ της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

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Πρόκειται για μία συμφωνία που έχει επιτευχθεί εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Θανάσης έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να προσφέρει ενέργεια και αθλητικότητα, ενισχύοντας παράλληλα το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο πρώην παίκτης των Μπακς και του Παναθηναϊκού αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Θεσσαλονίκη ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία του Άρη.