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Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ακριβή μέτρηση του ύψους και της ταχύτητας των ανέμων, αξιοποιώντας την κάμερα υψηλής ανάλυσης του διαστημικού σκάφους.

Η κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής του πλανήτη κρίνεται απαραίτητη για τον σχεδιασμό ασφαλέστερων συστημάτων προσεδάφισης σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλεί η εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη κατά την είσοδο σκαφών.

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Δύο Πορτογάλοι επιστήμονες βρέθηκαν στην κορυφή μιας σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας που αφορά την ατμόσφαιρα του Άρη. Η μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Planets, είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση των νεφών στον Κόκκινο Πλανήτη, σε μια προσπάθεια που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία των μελλοντικών αποστολών προς τον Άρη.

Επικεφαλής συγγραφείς της έρευνας ήταν οι επιστήμονες Φρανσίσκο Μπραζίλ και Πέδρο Ματσάντο, από τη Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας (CIÊNCIAS ULisboa) και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και Διαστημικών Επιστημών (IA). Βασικός στόχος της μελέτης ήταν η ταυτόχρονη μέτρηση του ύψους και της ταχύτητας διάδοσης των ατμοσφαιρικών κυμάτων του Άρη, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται η ενέργεια στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.

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Όπως εξήγησε ο Φρανσίσκο Μπραζίλ στο Euronews, η έρευνα βασίστηκε κυρίως σε δεδομένα από την αποστολή Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές, η οποία βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη εδώ και 23 χρόνια και έχει ήδη παραταθεί έως το 2029.

Στη μελέτη αξιοποιήθηκαν κρίσιμα δεδομένα από το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο, με τη βοήθεια της κάμερας υψηλής ανάλυσης που διαθέτει. Το συγκεκριμένο όργανο επέτρεψε στους επιστήμονες να παρατηρούν την ίδια περιοχή του Άρη από διαφορετικές γωνίες, κάτι που έκανε δυνατή την ακριβή μέτρηση του ύψους των νεφών αλλά και των ανέμων.

Ο Φρανσίσκο Μπραζίλ υπογράμμισε τη σημασία της έρευνας, εξηγώντας πως για να μπορέσει ένα σκάφος να προσεδαφιστεί με ασφάλεια σε έναν πλανήτη, όπως συμβαίνει και στη Γη, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς είναι κατανεμημένη η ατμόσφαιρά του σε διαφορετικά επίπεδα.

Η μελέτη των ατμοσφαιρικών κυμάτων επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική της ατμόσφαιρας του Άρη σε συγκεκριμένα υψόμετρα. Η μέτρηση της θέσης των νεφών και των ανέμων αποτελεί μία από τις βασικές τεχνικές για αυτή την κατανόηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις μελλοντικές αποστολές ανθρώπων και διαστημικών σκαφών στον Άρη, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό καλύτερων συστημάτων προσεδάφισης. Όπως ανέφερε ο Πορτογάλος επιστήμονας, η γνώση της ατμόσφαιρας θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της τριβής και των διαφορών που παρουσιάζονται κατά την είσοδο ενός σκάφους στην ατμόσφαιρα, ώστε η διαδικασία προσγείωσης να ολοκληρώνεται με ασφάλεια.

Μια εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα σε σύγκριση με τη Γη

Η σημασία αυτής της έρευνας συνδέεται άμεσα με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αποστολών στον Άρη: την ιδιαίτερα λεπτή ατμόσφαιρα του πλανήτη. Σε σύγκριση με τη Γη, η ατμόσφαιρα του Άρη περιέχει πολύ λιγότερα μόρια, με αποτέλεσμα η δύναμη της τριβής να είναι πολύ μικρότερη.

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Ο Φρανσίσκο Μπραζίλ παρομοίασε την κατάσταση λέγοντας ότι είναι «σαν να βρισκόμαστε σχεδόν σε ελεύθερη πτώση». Η πραγματικότητα αυτή διαφέρει σημαντικά από τη Γη, όπου η πυκνή ατμόσφαιρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση αντικειμένων που εισέρχονται από το διάστημα.

Οι δυσκολίες των αποστολών στον Άρη έχουν φανεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 1960 περίπου οι μισές προσπάθειες εξερεύνησης του πλανήτη δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, είτε λόγω συντριβής ρομποτικών οχημάτων στην επιφάνεια είτε εξαιτίας αποτυχιών κατά την εκτόξευση ή την είσοδο σε τροχιά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς το ποσοστό επιτυχίας των προσεδαφίσεων στον Άρη έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν.

Τα σπάνια σύννεφα του Άρη

Όπως και η Γη, έτσι και ο Άρης διαθέτει εποχές, καθώς και οι δύο πλανήτες έχουν κεκλιμένο άξονα περιστροφής. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και τον σχηματισμό των νεφών στον Κόκκινο Πλανήτη.

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Portuguese scientists study Martian clouds to help future landings https://t.co/SLkKylTf4l — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 21, 2026

Τα σύννεφα του Άρη είναι γενικά πολύ αραιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εμφανίζουν έντονη εποχικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πλανήτης διαθέτει πολικούς πάγους από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, οι οποίοι αρχίζουν να εξατμίζονται καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί τη λεγόμενη Ζώνη Νεφών του Αφηγείου (Aphelion Cloud Belt), μια περιοχή στο βόρειο ημισφαίριο όπου εμφανίζεται μεγάλος αριθμός νεφών. Μόνο εκείνη την περίοδο του αρειανού έτους μπορούν οι επιστήμονες να παρατηρήσουν περισσότερα σύννεφα, καθώς αυτά εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και ανταποκρίνονται στις μεταβολές της ατμοσφαιρικής δυναμικής.

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Για τον λόγο αυτό, τα σύννεφα στον Άρη είναι ορατά μόνο σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν μια εικόνα του Άρη, συνήθως βλέπουν μόνο την επιφάνειά του και σχεδόν ποτέ σύννεφα.

Σχολιάζοντας τη σημασία της μελέτης της αρειανής ατμόσφαιρας για τη σύγχρονη επιστήμη, ο Φρανσίσκο Μπραζίλ σημείωσε ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Άρη είναι πως λειτουργεί ως ένα φυσικό εργαστήριο για φαινόμενα που παρατηρούνται και στη Γη, αλλά σε έναν «εξαιρετικά πιο έντονο» βαθμό.

Με πληροφορίες από euronews

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