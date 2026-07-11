Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κλερ Πάρφιτ εργάζεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία από την πρακτική άσκηση έως την προεδρία διεθνών ομάδων εργασίας.

Η ίδια διαθέτει πτυχίο Φυσικής και διδακτορικό στη μηχανική συστημάτων ενέργειας διαστημικών σκαφών, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές αποστολές όπως το ρομποτικό όχημα ExoMars.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η επιστήμονας συνέβαλε στον σχεδιασμό αποστολών μετεωρολογικού δικτύου στον Άρη και μελέτησε την αντίδραση της Γης στον ηλιακό άνεμο.

Σήμερα ηγείται ομάδων που προετοιμάζουν τη μελλοντική ανθρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση του πλανήτη Άρη, με στόχο την προστασία του και τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων.

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Σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε η Κλερ Πάρφιτ ότι θα σταματούσε να καθαρίζει διαστημικές τουαλέτες και θα εργαζόταν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην Ολλανδία. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια μέρα θα γινόταν πρόεδρος της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την εξερεύνηση του Άρη.

Τα πρώτα βήματα

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων, όταν ανέπτυξε ενδιαφέρον για το διάστημα. Αρχικά υπέβαλε αίτηση για πρακτική άσκηση στη NASA, αλλά απορρίφθηκε. Μετά από αυτό, της δόθηκε η ευκαιρία να κάνει πρακτική άσκηση στο Εθνικό Κέντρο Διαστήματος στο Λέστερ.

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Όπως αναφέρει το BBC, η 42χρονη Κλαιρ εισήλθε στον κλάδο της διαστημικής βιομηχανίας αφού απέκτησε πτυχίο Φυσικής και διδακτορικό (PhD) στη μηχανική συστημάτων ενέργειας διαστημικών σκαφών. Από τότε, έχει εργαστεί σε αποστολές όπως το ρομποτικό όχημα (rover) ExoMars Rosalind Franklin, το οποίο θα εξερευνήσει την επιφάνεια του Άρη, ενώ έχει εργαστεί στην αποστολή SMILE (Solar wind, Magnetospheric, Ionic Link Explorer), η οποία χρησιμοποιεί τέσσερα επιστημονικά όργανα για να μελετήσει πώς αντιδρά η Γη στον ηλιακό άνεμο.

Σε συνέντευξή της στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η Κλαιρ αποκάλυψε ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που είχε αναλάβει ήταν ο σχεδιασμός μιας αποστολής μετεωρολογικού δικτύου στον Άρη που «αποτελούνταν από ένα σύνολο ακάτων προσγείωσης (landers) στην επιφάνεια, οι οποίες θα διασυνδέονταν με δύο διαφορετικούς τύπους δορυφόρων σε τροχιά (orbiters).

Φωτό από Linkedlin

Οι άκατοι προσγείωσης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβιώσουν για δύο αρειανά έτη, μελετώντας αμμοθύελλες και μετεωρολογικές παραμέτρους, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη μηχανική πρόκληση. Ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τον πελάτη να προχωρά την ιδέα, υλοποιώντας κάποιες επακόλουθες βιομηχανικές δραστηριότητες Φάσης 0 (Phase 0) για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του σχεδίου», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Εθνικό Κέντρο Διαστήματος, το προσωπικό σχεδίαζε και συνέλλεγε εκθέματα για τα εγκαίνια του κορυφαίου πόλου έλξης διαστημικής επιστήμης της χώρας – του Εθνικού Διαστημικού Κέντρου.

Μία από τις αρμοδιότητές της κατά την πρακτική της άσκηση ήταν να βοηθήσει στο ξεπακετάρισμα της διαστημικής στολής της αστροναύτη Έλεν Σάρμαν –της πρώτης Βρετανίδας που ταξίδεψε στο διάστημα.

Ένα από τα εκθέματα που έπεσαν στα χέρια τους ήταν και μία διαστημική τουαλέτα. «Προφανώς έπρεπε να γίνει κάποια συντήρηση, κάποιος καθαρισμός. Ήταν απλώς ένα ασυνήθιστο κομμάτι τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε διαστημικές αποστολές, οπότε είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον να το βλέπεις».

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Η πορεία προς την κορυφή

Στη συνέχεια, η Κλερ Πάρφιτ μετακόμισε το 2019 για να εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της ESA στην Ολλανδία. Ηγείται πλέον μιας ομάδας που σχεδιάζει τη μελλοντική ανθρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση του Άρη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Είναι επίσης πρόεδρος της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την Εξερεύνηση του Άρη (International Mars Exploration Working Group).

Ο Άρης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πλανήτες από επιστημονική σκοπιά, και η σε βάθος μελέτη του έχει τεράστια σημασία για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

«Η εκτόξευση του ρομποτικού οχήματος Rosalind Franklin το 2028 θα είναι ένα εξαιρετικά συναρπαστικό γεγονός. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να σχεδιάσουμε προσεκτικά κάθε βήμα για να προστατεύσουμε τον Άρη και να εξασφαλίσουμε τα πιο πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για την Ευρώπη», δήλωσε η επιστήμονας.

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