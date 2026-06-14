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Ο Άρης περνάει επίσημα στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη και εκατοντάδες φίλοι των «κιτρινόμαυρων» βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (14/6) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη για την υποδοχή του Έλληνα προπονητή.

Ήδη από τις προηγούμενες μέρες η Super 3 είχε απευθύνει κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να δώσουν το παρών στην μεγάλη υποδοχή. Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί έστησαν το δικό τους πάρτι φωνάζοντας συνθήματα του Άρη και αποθεώνοντας τον Σπανούλη για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

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Ο Έλληνας προπονητής έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα μέσα σε κλίμα αποθέωσης. Ο Σπανούλης αποτέλεσε τον διακαή πόθο του Νίκου Ζήση για τον πάγκο του Άρη και είπε το «πολυπόθητο» ναι καθώς ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε την οικονομική υπέρβαση για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί ότι ο Άρης θα αγωνίζεται στο Eurocup για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως και ο ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να φιλοδοξούν να βρεθούν στην Euroleague. Ήδη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός «τρέχει» ενόψει της επόμενης σεζόν, με τον Σπανούλη να έχει στην λίστα του κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τους φίλους του Άρη να περιμένουν πώς και πώς την επόμενη κίνηση της ομάδας.

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