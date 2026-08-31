Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση, σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν οι Μήτογλου και Ντόρσεϊ, οι οποίοι οδήγησαν την εθνική ομάδα στη σπουδαία αυτή νίκη.

Η ελληνική ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού για το μεγαλύτερο διάστημα, παρά την ισοφάριση των Ισπανών στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας.

Στην παράταση, η εθνική διατήρησε την ψυχραιμία της και με κρίσιμες άμυνες του Καλάθη εξασφάλισε το τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο «θρίλερ» του T-Center, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζοντας την Ισπανία με 108-106 στην παράταση, έχοντας «μπροστάρηδες» τους Μήτογλου (29π.) και Ντόρσει (29π.), οι οποίοι πραγματοποίησαν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τους με την Εθνική Ομάδα.

Οι παίκτες του Σπανούλη έλεγξαν τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και παρά το γεγονός ότι ισοφαρίστηκαν από τον Χουάντσο Ερναγκόμεζ – σε ένα σουτ που έστειλε το ματς στην παράταση – άντεξαν στην πίεση των Ισπανών και έφτασαν στην σπουδαία νίκη.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Η Ελλάδα μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Η ένταση στην άμυνα δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους Ισπανούς, οι οποίοι χρειάστηκαν περισσότερα από τρία λεπτά για να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Η Εθνική ξεκίνησε με σερί 8-0 και έφτασε να προηγείται με 13-4, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη. Η Ισπανία αντέδρασε άμεσα και απάντησε με δικό της 8-0, μειώνοντας σε 13-12. Μάλιστα, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου πέρασε μπροστά με 20-19.

Στα πρώτα δέκα λεπτά οι Μήτογλου και Ντόρσεϊ, με 6 και 5 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι παίκτες που είχαν ξεχωρίσει για την ελληνική ομάδα.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, η Ισπανία είχε το πάνω χέρι έχοντας προηγηθεί και με 21-27 στο 13′. Η ευστοχία της από την περιφέρεια είχε βελτιωθεί σημαντικά, με τον Σέρχιο ντε Λαρέα να δίνει λύσεις.

Κάπου εκεί, όμως, ανέλαβε δράση ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο και με δικά του μεγάλα σουτ βοήθησε την Ελλάδα να ανατρέψει την κατάσταση. Η Εθνική πέρασε μπροστά με 33-31 και στη συνέχεια με 39-34, πριν οδηγηθεί στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 43-42.

Advertisement

Καταπληκτικός Μήτογλου για την Εθνική

Ο Μήτογλου είχε ήδη φτάσει τους 19 πόντους, πλησιάζοντας το προσωπικό του ρεκόρ με την Εθνική (22 πόντοι), έχοντας 2/6 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:18 λεπτά.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Ελλάδα να ανεβάζει ξανά στροφές. Αυτή τη φορά ο Νικ Καλάθης ήταν εκείνος που πήρε την… σκυτάλη από τον ψηλό του Παναθηναϊκού, προσφέροντας λύσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στο σκοράρισμα.

Ο έμπειρος γκαρντ έδωσε στην Εθνική την απαιτούμενη ώθηση και την οδήγησε στο +7, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 56-49. Μέχρι εκείνο το σημείο είχε 11 πόντους και 6 ασίστ, έχοντας σημαντική συμβολή στην αλλαγή του μομέντουμ.

Advertisement

Η Ελλάδα στο +11, το παιχνίδι έγινε «θρίλερ»

Στην τελευταία περίοδο η Ελλάδα έμοιαζε να έχει βάλει τις βάσεις για μια μεγάλη νίκη. Η εξαιρετική αμυντική της λειτουργία δεν επέτρεπε στους παίκτες του Τσους Ματέο να βρουν εύκολους πόντους και η διαφορά έφτασε στο +11, 75-64, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δίνει σημαντικές λύσεις.

Η συνέχεια, όμως, ήταν δραματική. Η Εθνική έχασε τη συγκέντρωσή της και η Ισπανία επέστρεψε στο παιχνίδι, μειώνοντας ακόμη και στον πόντο. Τα μεγάλα τρίποντα του Ντόρσεϊ και ένα σημαντικό καλάθι του Μήτογλου κράτησαν προσωρινά την Ελλάδα μπροστά με 84-78.

Παράταση μετά το τρίποντο του Χουάντσο

Η «ρόχα», όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ένα λεπτό πριν από το τέλος πλησίασε στο 84-83. Ο Καλάθης έβγαλε μεγάλη άμυνα, ο Ντόρσεϊ ήταν ψύχραιμος στις βολές για το 86-83, αλλά στην τελευταία επίθεση ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή, ισοφαρίζοντας σε 86-86 και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Advertisement

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ελλάδα έδειξε να έχει ξανά τον έλεγχο. Με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ, διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και βρέθηκε στο +3, 95-92, περίπου 2,30 λεπτά πριν το τέλος.

Δύο λεπτά πριν από το φινάλε της παράτασης η διαφορά ανέβηκε στους πέντε, με το σκορ στο 99-94. Η Ισπανία παρέμενε, όμως, μέσα στο ματς. Στο 101-97, ο Καρντένας αστόχησε σε τρίποντο και ο Τολιόπουλος αξιοποίησε την ευκαιρία, ευστοχώντας σε δύο βολές για το 103-97, ενώ απέμενε ένα λεπτό πριν το φινάλε.

Παρόλα αυτά, το τέλος ήταν και πάλι δραματικό. Η Ισπανία έφτασε να απειλεί με ισοφάριση στο 107-105, όμως ο Πάρα είχε 1/2 βολές στα 16 δευτερόλεπτα και ο Τολιόπουλος ακολούθησε με επίσης 1/2.

Advertisement

Στην τελευταία κρίσιμη φάση, ο Καλάθης έβγαλε ακόμη μία τεράστια άμυνα πάνω στον Μπριθουέλα και η Ελλάδα κράτησε τη νίκη με το τελικό 108-106, πανηγυρίζοντας ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στη μάχη της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86, 108-106 (παρ.)