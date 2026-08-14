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Η Εθνική μπάσκετ ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της ενόψει των δύο αγώνων για τη β’ φάση των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Πρώτος αντίπαλος είναι η Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00), ενώ στις 31 Αυγούστου (19:00) θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Τ-Center.

Η Ελλάδα μπαίνει στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί δύο φορές με την Ουκρανία (4-2), την Ισπανία (5-1) και τη Γεωργία (3-3). Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται επίσης το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, τις οποίες η Εθνική είχε αντιμετωπίσει και στην πρώτη φάση. Την πρόκριση στην επόμενη φάση θα εξασφαλίσουν οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου.

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Στη σημερινή πρώτη προπόνηση έδωσαν το “παρών” 16 παίκτες και σε σχέση με την αρχική κλήση απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Μετά από την εξέταση που έκανε ο γιατρός της Εθνικής Ζακ Μελάγιες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν του επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι παίκτες που άρχισαν από σήμερα προπονήσεις είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης.

Ο Βασίλης Σπανούλης υποδέχθηκε τους διεθνείς στην έναρξη της προετοιμασίας, τονίζοντας τη σημασία των δύο επερχόμενων αγώνων. Στην πρώτη προπόνηση βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος ευχήθηκε στην ομάδα καλή επιτυχία.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ πριν από τα επίσημα παιχνίδια η Εθνική θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις στο Τ-Center: με την Πολωνία στις 22 Αυγούστου και με την Κύπρο στις 24 Αυγούστου.