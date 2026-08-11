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Η αθλήτρια, η οποία έχει νιγηριανή καταγωγή αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, δέχθηκε ρατσιστικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του χρώματός της.

Η Ιτόγια απάντησε δημόσια στα ρατσιστικά σχόλια, τονίζοντας πως επέλεξε να εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία μεγάλωσε και την οποία θεωρεί σπίτι της.

Η νεαρή καλαθοσφαιρίστρια δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο, απορρίπτοντας τις προσπάθειες υποτίμησης που δέχεται από τρίτους.

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Η Εθνική Κορασίδων δίνει μεγάλες μάχες τις τελευταίες ημέρες στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας που γίνεται Ιωάννινα. Λίγο μετά την πρόκριση της Γαλανόλευκης στον τελικό ανόδου στην Α’ Κατηγορία (απόψε στις 21:00 απέναντι στην Ισλανδία), η 16χρονη γκαρντ Λίζα Ιτόγια έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram.

Η ανήλικη αθλήτρια έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, ωστόσο έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και πλέον εκπροσωπεί το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος. Η νεαρή γκαρντ του Παναθλητικού Συκεών βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τουρνουά της Εθνικής, αφού μετρά 19.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

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Το τελευταίο διάστημα -λόγω και της προβολής της μέσω της Εθνικής- δέχθηκε πληθώρα ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media καθώς πολλοί έγραφαν πως η ίδια δεν έχει θέση στην γαλανόλευκη λόγω του χρώματός της.

Η Ιτόγια μετά την χθεσινή πρόκριση, απάντησε μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, υπενθυμίζοντας πως πατρίδα είναι εκεί που μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μικρές και μεγάλες μάχες. «Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου» έγραψε.

Η ανάρτηση της Λίζας Ιτόγια

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.

Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

ΚλείσιμοΟπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».

Μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης (82-52 τη Νορβηγία), η Λίζα Ιτόγια ανέβηκε στην εξέδρα και… οργάνωσε κερκίδα.