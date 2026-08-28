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Παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων διεθνών να ανατρέψουν το σκορ, η ουκρανική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η ήττα αυτή δυσκολεύει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης της ελληνικής ομάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης.

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Η Εθνική Ομάδα (3-4) γνώρισε νέα ήττα στη Λετονία, με την Ουκρανία να επικρατεί 82-76 στο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και τις ελπίδες πρόκρισης να λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο.

Το παιχνίδι:

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Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και κατάφερε να μετατρέψει το 8-5 (3′) σε 8-9 και λίγο αργότερα σε 11-12 (5’), με τον Μήτογλου να είναι εύστοχος. Η Ουκρανία, ωστόσο, αντέδρασε και ήταν η πρώτη που πήρε διαφορά, φτάνοντας στο +8 (22-14, 7′).

Παρόλα αυτά, με τους Λαρεντζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο να δίνουν λύσεις, η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -5 (24-19), ενώ στη δεύτερη ανέβασε την απόδοσή της. Ο Καλάθης έφερε ξανά το ματς στα ίσα στο 28-28 (15′) και λίγο αργότερα έβαλε την Εθνική μπροστά με 36-37 (18′). Οι Ουκρανοί, όμως, ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 40-37.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Ουκρανία διεύρυνε τη διαφορά στους έξι πόντους (43-37, 21’). Η Ελλάδα αντέδρασε με τον Καλάθη να πρωταγωνιστεί σε σκορ, κλέψιμο και ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Κώστα Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να έρθει νέα ισοπαλία στο παιχνίδι (43-43).

Ο Ντόρσεϊ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με πέντε συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 48-48. Ωστόσο, η απάντηση των Ουκρανών ήρθε από τον Τσκατσένκο, ο οποίος ευστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα, διαμορφώνοντας το 54-48 (26′). Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει και έφτασε στο 62-54, με τους γηπεδούχους να μετρούν 10/23 τρίποντα. Ο Μήτογλου, με σουτ από την περιφέρεια, κράτησε την Ελλάδα κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 62-59 λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το 12ο τρίποντο της Ουκρανίας έστειλε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, στο +11 (70-59). Η Ελλάδα προσπάθησε να επιστρέψει, με Παπανικολάου και Καλαϊτζάκη να μειώνουν σε 70-63 (33′), ενώ στη συνέχεια ο Τολιόπουλος διαμόρφωσε το 75-66 (35’).

Οι γηπεδούχοι, όμως, είχαν σταθερά τον έλεγχο και έφτασαν στο 80-66 στο 36’. Η Εθνική επιχείρησε την ύστατη αντεπίθεση, με τον Ντόρσεϊ να μειώνει από τη γραμμή των βολών σε 80-71 (38’), τον Καλάθη να ευστοχεί σε τρίποντο για το 80-74 και τον Μήτογλου να φέρνει τη διαφορά στους τέσσερις, στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (80-76). Η προσπάθεια, όμως, δεν ολοκληρώθηκε, με την Ουκρανία να διατηρεί την ψυχραιμία της και να φτάνει στο τελικό 82-76.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76