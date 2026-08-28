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Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών.

Η βλάβη έχει αφήσει τους χρήστες χωρίς τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο άφιξης των λεωφορείων και των τρόλεϊ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Από τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν λειτουργούν τα ψηφιακά ταμπλό στις «έξυπνες» στάσεις, ενώ προβλήματα παρουσιάζουν τόσο η εφαρμογή OASA Telematics όσο και η επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, λόγω τεχνικής βλάβης.

Στις στάσεις, αντί για τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό της γραμμής, τη διαδρομή και τον χρόνο άφιξης των οχημάτων, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία».

Προβλήματα και στην εφαρμογή

Η δυσλειτουργία επηρεάζει και την εφαρμογή OASA Telematics. Οι χρήστες μπορούν να δουν τη διαδρομή που έχουν επιλέξει στον χάρτη, ωστόσο δεν εμφανίζονται στοιχεία για την πραγματική θέση των οχημάτων.

Παράλληλα, έχουν εξαφανιστεί τα εικονίδια που δείχνουν σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκεται κάθε λεωφορείο ή τρόλεϊ.

Ακόμη και όταν ο επιβάτης επιλέξει μια συγκεκριμένη στάση, δεν εμφανίζονται οι εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης των δρομολογίων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γνωρίζει πόσο θα χρειαστεί να περιμένει.

Αρχικά, οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι το πρόβλημα θα είχε αποκατασταθεί μέσα στην Πέμπτη, καθώς ο ΟΑΣΑ συνεργάζεται με την ανάδοχο εταιρεία για την επίλυσή του.

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Ωστόσο, η συνέχιση της δυσλειτουργίας και για δεύτερη ημέρα δείχνει ότι η αποκατάσταση της τηλεματικής απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον αρχικά αναμενόμενο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω των θερινών δρομολογίων, καθώς τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πραγματοποιούν αραιότερες διελεύσεις.

Έτσι, αρκετοί επιβάτες, έπειτα από παρατεταμένη αναμονή και χωρίς να γνωρίζουν πότε θα περάσει το επόμενο όχημα, καταφεύγουν τελικά σε ταξί προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.

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