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Ένας οδηγός του Μετρό προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο επιβατικό κοινό.

Αν και τα καθίσματα στα μέσα μεταφοράς έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες, η χρήση τους ενδέχεται να κρύβει κινδύνους που πολλοί αγνοούν. Σύμφωνα με εργαζομένους στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίοι γνωρίζουν από κοντά τη λειτουργία των μέσων, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι επιβάτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.

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Ένας οδηγός του Μετρό σε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη ανέφερε ότι οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καθημερινά περιστατικά παραβατικότητας, βίας και ακόμη και χρήσης ναρκωτικών. Ωστόσο, η βασική του συμβουλή προς το κοινό αφορά τη χρήση των καθισμάτων. Όπως υποστηρίζει, τα υφασμάτινα καθίσματα καθαρίζονται σε βάθος μόλις δύο φορές τον χρόνο, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός περιορίζεται συνήθως σε ένα γρήγορο πέρασμα με πανί και καθαριστικό, διαδικασία που δεν αρκεί για την ουσιαστική απομάκρυνση της βρωμιάς που συσσωρεύεται στο ύφασμα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι παρόμοια κατάσταση ενδέχεται να επικρατεί και σε άλλα μέσα μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία. Τα υφασμάτινα καλύμματα των καθισμάτων δυσκολεύουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους, γι’ αυτό και συχνά επιλέγονται σχέδια και χρώματα που καλύπτουν οπτικά τους λεκέδες και τη φθορά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είναι καθαρά.

Κατά καιρούς, δημοσιεύματα και βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν αυτές τις ανησυχίες, παρουσιάζοντας εικόνες που υποδηλώνουν ότι τα καθίσματα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μπορεί να συγκεντρώνουν σημαντικό φορτίο ρύπων και μικροβίων. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί θεωρούν ότι η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη προσοχή.