Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η επιτήρηση των δρόμων της Αθήνας περνά σε μια νέα εποχή, καθώς επεκτείνεται σημαντικά το πρόγραμμα τοποθέτησης καμερών αυτόματης καταγραφής παραβάσεων στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων αποτελεί βασικό άξονα της νέας στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των παραβάσεων και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι δεν θα βασίζονται πλέον αποκλειστικά στην παρουσία της Τροχαίας, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων που καταγράφουν αυτόματα τις παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Advertisement

Advertisement

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα έχουν οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε κινητές μονάδες ελέγχου των λεωφορειολωρίδων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δρομολογίων τους, οι κάμερες θα εντοπίζουν και θα καταγράφουν παραβάσεις, εξασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας.

Σήμερα το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργεί με 25 λεωφορεία εξοπλισμένα με κάμερες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από τις αρμόδιες αρχές, ο αριθμός τους πρόκειται να αυξηθεί σταδιακά σε 250, δεκαπλασιάζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος.

Οι κάμερες θα καταγράφουν δύο από τις συχνότερες παραβάσεις που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών: την παράνομη κίνηση οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες και την παράνομη στάση ή στάθμευση σε αυτές.

Οι συγκεκριμένες παραβάσεις επιβραδύνουν την κίνηση των λεωφορείων, τα αναγκάζουν να εγκαταλείπουν τη λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο της Αθήνας.

Για τους οδηγούς, η επέκταση του προγράμματος σημαίνει ότι οι πιθανότητες καταγραφής μιας παράβασης αυξάνονται σημαντικά. Η Πολιτεία εκτιμά ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στην παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, ενώ οι παραβάσεις που καταγράφονται από το σύστημα καμερών θα βεβαιώνονται αυτόματα.