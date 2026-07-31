Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την επόμενη εβδομάδα τίθενται σε λειτουργία 388 νέες κάμερες στην Αττική για την καταγραφή επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Το μέτρο στοχεύει στην οδική ασφάλεια και στην αποτροπή παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Κάθε καταγραφή από το νέο σύστημα ελέγχεται υποχρεωτικά από αστυνομικό πριν από τη βεβαίωση της παράβασης, διασφαλίζοντας την ορθότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι αρχές σχεδιάζουν την εγκατάσταση επιπλέον 250 καμερών το επόμενο εξάμηνο, ενώ ήδη χρησιμοποιούνται 253 tablets από την Τροχαία για την άμεση ψηφιακή καταγραφή παραβάσεων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι ο πρωταρχικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η προστασία των πολιτών.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ήδη σημαντική αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

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Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το νέο ψηφιακό «οπλοστάσιο» για την οδική ασφάλεια, με εκατοντάδες κάμερες να αναλαμβάνουν από την επόμενη εβδομάδα την καταγραφή επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων στην Αττική. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία, φιλοδοξεί να περιορίσει δραστικά τα τροχαία ατυχήματα, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και ψηφιακά εργαλεία.

Οι νέες κάμερες δεν θα καταγράφουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα, αλλά και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια.

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Από την ερχόμενη εβδομάδα τίθενται σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ενεργών καμερών στις 436. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο στόχος δεν είναι η επιβολή περισσότερων προστίμων, αλλά η αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και η προστασία οδηγών και πεζών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια στρατηγική επιλογή με μετρήσιμα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης. Όπως ανέφερε, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.750.000 αλκοτέστ, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ μειώθηκε από 2,7% σε μόλις 0,7%.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων. Από τα 665 περιστατικά του 2019, οι θάνατοι περιορίστηκαν στους 206 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ καταγράφηκε μείωση 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίστηκε και η συμμόρφωση των οδηγών στα όρια ταχύτητας στην Αττική Οδό.

Η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων περνά πλέον στην ψηφιακή εποχή μέσω του Police Online και του gov.gr, με την Τροχαία να αξιοποιεί 253 tablets στην Αττική και αντίστοιχο εξοπλισμό στη Θεσσαλονίκη, ώστε οι παραβάσεις να καταγράφονται και να βεβαιώνονται άμεσα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο πρόληψης και όχι ως μηχανισμός είσπραξης προστίμων. Σήμερα λειτουργούν έξι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν πολλαπλές παραβάσεις, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα προστεθούν ακόμη δύο. Παράλληλα, 250 κινητά συστήματα καταγραφής έχουν ήδη τοποθετηθεί σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων.

Μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη να αποτελεί τη συχνότερη παράβαση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 41%. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι καμία παράβαση δεν επιβάλλεται αυτόματα από τις κάμερες. Κάθε καταγραφή εξετάζεται από αστυνομικό και μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί η παράβαση προχωρά η βεβαίωσή της.

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Στο νέο σύστημα προβλέπονται και σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις. Οι κάμερες θα μπορούν να απενεργοποιούνται κεντρικά όταν η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες καταγραφές, ενώ έχει δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα αναγνωρίζονται αυτόματα όταν κινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, επανέλαβε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ανακοινώνοντας την εγκατάσταση ακόμη 250 καμερών μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με έμφαση και στις παραβάσεις των λεωφορειολωρίδων. Αναφέρθηκε ακόμη στην επιτυχημένη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό κάθε Σάββατο, αλλά και στις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, που απαγορεύουν τη χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών και αυστηροποιούν το πλαίσιο κυκλοφορίας τους.

Σημαντική θεωρείται και η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, η οποία θα παρέχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, μετατρέποντας τον μέχρι σήμερα στατικό χάρτη ατυχημάτων σε μια δυναμική πλατφόρμα παρακολούθησης.

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Την ανάγκη διατήρησης της προσπάθειας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, υπογράμμισε ο διοικητής της ΟΔΥΣΕΑΣ, Γιάννης Μελάς, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος παρουσίασε το πρόγραμμα εγκατάστασης των 388 καμερών και την υλοποίηση 31 μεγάλων έργων οδικής ασφάλειας στην Αττική. Όπως τόνισε, οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία, με στόχο όχι την είσπραξη προστίμων, αλλά την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.