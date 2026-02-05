Ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη επιδείνωση σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, σήμερα Πέμπτηστη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, σύμφωνα με και με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν και σήμερα Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός σήμερα Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης που θα προκαλέσουν λασποβροχές.

Πιο αναλυτικά:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

H κακοκαιρία χτυπά ήδη τα νησιά του Ιονίου

Στην Κέρκυρα χτύπησε ήδη η κακοκαιρία, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το διήμερο.

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ ζημιές σε στέγες σπιτιών και σε ένα περίπτερο της κοινότητας Αφιώνας προκάλεσε το πέρασμα ενός μικρού ανεμοστρόβιλου.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το κιόσκι καθώς και κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι απομάκρυναν τα αντικείμενα που είχε παρασύρει ο αέρας και καθάρισαν το οδικό δίκτυο από πεσμένα κλαδιά.

Στους Καββαδάδες, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας μέχρι το πρωί. Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο Περιβόλι, όπου λόγω των ανέμων δέντρο έπεσε πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τη δίωρη διακοπή της παροχής.

Το βράδυ διεκόπη για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα λόγω των ανέμων, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων. Η πτήση της Aegean προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» χρειάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για να αποφύγει καταιγιδοφόρα νέφη στα δυτικά και προσγειώθηκε με καθυστέρηση

Η Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.