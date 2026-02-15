Ως και την Κυριακή το απόγευμα είναι σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς θα καιρός θα παρουσιάζει ενισχυμένους νοτιάδες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ καταγράφεται και αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης .

Σύμφωνα με το εκτακτο δελτίο καιρού η επιδείνωση αφορά:

Την περιοχή Κέρκυρας – Παξών έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

Την Ήπειρο έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι πνέουν στο Ιόνιο και στο Αιγαίο όπου στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).



Απαγορευτικό απόπλου

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να έχουν ήδη ακυρωθεί. Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις τοπικές γραμμές, καθώς έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλούν οι ριπές των ανέμων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με την απαγόρευση απόπλου να επηρεάζει τις γραμμές της Καβάλας προς τον Πρίνο της Θάσου, καθώς και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αργά το απόγευμα.Πρόγνωση για

Η πρόγνωση για την Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 Mποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 Mποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια στους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

