Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στη δυτική Ελλάδα ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ειδικότερα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ έως τις πρωινές ώρες.

στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτικής Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, οπότε θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη νότια Πελοπόννησο 9 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Παρασκευή 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Σάββατο 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Κυριακή 22-02-2026

Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.