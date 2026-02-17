Αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές είναι οι κάτοικοι στα χωριά του Ταϋγέτου, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, αρκετά είναι τα προβλήματα που καταγράφηκαν σχεδόν στο σύνολο του Δήμου Καλαμάτας, ενώ επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, την στιγμή που η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τεθεί από χθες (16/2) σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Μάλιστα, χθες με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, εκκενώθηκαν αργά το απόγευμα οι οικισμοί Άνω Μερά και Μαχαλάς στον Ταΰγετο, καθώς από σήμερα αναμένεται νέα κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, η προληπτική εκκένωση αφορά όλους τους κατοίκους στους δύο οικισμούς και προτεραιότητα δόθηκε στην μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας

Σε αρκετά σημεία του δήμου Καλαμάτας καταγράφηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τον δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία να παραμένει κλειστός. Προβλήματα με καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στο δρόμο του Αγροκηπίου προς Αλαγονία, ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός, όπως και στο δρόμο Καρβελίου – Λαδά- Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι».

Τις τελευταίες ώρες, συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας εργάζονται συνεχώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Παντελή Δρούγα, επεμβάσεις έγιναν στο Συνοικισμό Κορδία και στη Δυτική Παραλία, στη Φιλοθέη και στην Καλλιθέα, στον οικισμό Περιβολάκια και στον παλιό σκουπιδότοπο της Κοινότητας Ελαιοχωρίου, στη θέση Μπελίνες στα Γιαννιτσάνικα, στα Λαίικα, στον Αντικάλαμο, στην Άμφεια και στη Σπερχογεία.

