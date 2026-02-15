Περιοχές κομμένες στα δύο λόγω κατολισθήσεων, πλημμύρες και άλλα προβλήματ προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και συνεχίζετι και σήμερα.

Στην Πρέβεζα ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των συνεχών κατολισθήσεων, ενώ στην Τρίπολη οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες και οδικά δίκτυα. Αντίστοιχα δύσκολη είναι η εικόνα στη Λέσβο, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αλλά και στην Κέρκυρα, όπου οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τη βροχή οδήγησαν σε πτώσεις δέντρων και πλημμύρες σε παραλιακές ζώνες, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Advertisement

Advertisement

Ήπειρος

Ειδικότερα στην Πρέβεζα, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου οι συνεχείς πτώσεις βράχων απειλούν την ασφάλεια των διερχομένων, αναγκάζοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να τοποθετήσει εσπευσμένα προστατευτικά μέτρα. Παράλληλα, στην περιοχή της Μυρσίνης, η μοναδική πρόσβαση προς το χωριό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες, αποκόπτοντας ουσιαστικά την ομαλή επικοινωνία της περιοχής.

Σοβαρά πλήγματα καταγράφονται και στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, με τον δρόμο στην περιοχή του Μύτικα να έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από τη δύναμη του νερού. Η κακοκαιρία έπληξε τον πρωτογενή τομέα, καθώς θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει, προκαλώντας απόγνωση στους παραγωγούς.

Στην περιοχή της Πάργας, καθώς και στους οικισμούς Αγιά και Ανθούσα, η πτώση βράχων προκάλεσε υλικές ζημιές, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση αυτοκινήτων που καταπλακώθηκαν από βραχώδεις όγκους.

Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθώντας να κρατήσουν ανοιχτές τις βασικές οδικές αρτηρίες. Οι αρμόδιοι προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και οι υποδομές εξασθενημένες. Επισημαίνεται, δε, πως όσο διαρκεί το κύμα κακοκαιρίας, είναι αδύνατο να ξεκινήσουν μόνιμα έργα αποκατάστασης, με τις παρεμβάσεις να περιορίζονται στην άμεση προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Κέρκυρα

Σοκαριστική είναι η εικόνα στο γνωστό παραλιακό θέρετρο του Αρίλλα στην Κέρκυρα, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, καθιστώντας την περιοχή ουσιαστικά αδιάβατη. Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος, που συνδέει τις επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα, έχει κοπεί στη μέση, ενώ το γεφύρι που διέσχιζε το τοπικό ρυάκι έχει εξαφανιστεί εντελώς. Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία εβδομάδα με την εβδομάδα από τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς οι διαδοχικές κακοκαιρίες διαβρώνουν το έδαφος και καταστρέφουν τις υποδομές.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο παραλιακό μέτωπο, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Αρίλλα, υπάρχουν σημεία όπου το οδόστρωμα έχει σχιστεί στα δύο, ενώ οι εκτεταμένες καθιζήσεις καθιστούν τις μετακινήσεις εξαιρετικά επικίνδυνες, όχι μόνο για τα οχήματα αλλά ακόμη και για τους πεζούς. Η εικόνα αυτή, δυστυχώς, αντανακλά τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Advertisement

Κάτοικοι και επαγγελματίες απευθύνουν δραματική έκκληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία να παρέμβουν άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς οι υποδομές έχουν καταρρεύσει και η ασφάλεια των πολιτών διακυβεύεται καθημερινά. Οι τοπικοί φορείς ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών επιδιόρθωσης, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση των έργων υπονομεύει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων αλλά και το μέλλον της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Λέσβος

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται και οι κάτοικοι της Λέσβου, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέο κύμα κατολισθήσεων στον οδικό άξονα Καλλονής-Σιγρίου. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερειακό τμήμα της Φίλιας και στη διαδρομή από την Ανεμότια προς το Καλοχώρι. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος εγκαινιάστηκε επίσημα από τον Πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, παραμένει τυπικά κλειστός λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους. Ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, καθώς αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε στην επιφάνεια τα δομικά προβλήματα του έργου, όπως η έντονη διάβρωση του εδάφους, οι αποκολλήσεις υλικών και η καταστροφή των οριοδεικτών. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τηρεί σκληρή στάση, με τον Περιφερειάρχη να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να παραλάβει το έργο από την κατασκευάστρια εταιρεία αν δεν διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών. Το ζήτημα της ευθύνης παραμένει το κύριο αγκάθι, καθώς ο δρόμος, αν και σύγχρονος, παρουσιάζει σοβαρές τεχνικές ελλείψεις που καθιστούν τη λειτουργία του επισφαλή.

Advertisement

Παρά τις δεσμεύσεις του Υφυπουργού Υποδομών, κ. Νίκου Ταχιάου, κατά την επίσκεψή του στο νησί για μια συμπληρωματική εργολαβία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη μέχρι σήμερα. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών εκφράζουν έντονη δυσφορία και αγανάκτηση, καθώς βλέπουν ένα έργο πνοής για τον τόπο τους να παραμένει ημιτελές και επικίνδυνο. Η τοπική κοινωνία ζητά την άμεση επισκευή των τεχνικών προβλημάτων, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί με ασφάλεια στην κυκλοφορία και να πάψει να αποτελεί «διαρκή απειλή» για τους διερχόμενους.

Μεσσηνία

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τοιχίο από πλινθόκτιστο σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Ευτυχώς κανείς δεν περνούσε εκείνη τη στιγμή και δεν τραυματίστηκε. Την ίδια ώρα, τα προβλήματα επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σκεπάστηκαν απ`το νερό.



Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας.

Ηλεία

Από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών καταγράφηκαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.



Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας, λίγα μέτρα μακριά από το φράγμα του Αλφειού, οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Advertisement





Αν συνεχίσει να κατεβάζει νερά ο Λάβανας ποταμός δεν θα αποτραπεί υπερχείλιση, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές, την ώρα που η επιδείνωση του καιρού αναμενεται να επηρεάσει τις επιβαρυμένες περιοχές.

Τρίπολη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ανακοινώνεται, ότι, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία, όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος της συγκεκριμένης εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.

Advertisement

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

Advertisement