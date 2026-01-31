Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε για ακόμη μία φορά την Ήπειρο μέσα στον φετινό χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαγιάδας.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις οδηγούν μεγάλες ποσότητες νερού στον Καλαμά, προκαλώντας πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές. Παράλληλα, τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται δυσχεραίνουν τη ροή του ποταμού, εντείνοντας την υπερχείλιση.

Η κατάσταση του ποταμού κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία, ειδικά ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα σημειώνονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χωριού Ματσούκι, όπου τόσο ο δρόμος όσο και το γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, όπως μετέδωσε το ertnews. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να βρίσκονται σε δράση σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.