Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών επικράτησε της Γαλλίας με 3-0 σετ και προκρίθηκε στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Μάρθα Ανθούλη σημείωσε 20 πόντους οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη ιστορική πρόκριση της χώρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση τη νικήτρια ομάδα από την αναμέτρηση μεταξύ Σερβίας και Κροατίας.

Η συμμετοχή της Μπακοδήμου στον επόμενο αγώνα παραμένει αμφίβολη λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

H Εθνική ομάδα Γυναικών βόλεϊ πραγματοποίησε μία σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση, κέρδισε τη Γαλλία με 3-0 σετ και βρίσκεται στις οχτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, πήρε “καθαρή” νίκη επί των τρικολόρ και φαίνεται πως δεν έχει ταβάνι αυτή η ομάδα.

Advertisement

Advertisement

Η “γαλανόλευκη” στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Σερβία – Κροατία, όμως ότι και να συμβεί, η πορεία της είναι επιτυχημένη στο φετινό EuroVolley.

Θυμίζουμε πως η χώρα μας προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1991) στα προημιτελικά ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και πλέον έχει στόχο την παρουσία στα ημιτελικά της τρέχουσας διοργάνωσης.

Κορυφαία παίκτρια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ήταν η Μάρθα Ανθούλη, η οποία είχε 20 πόντους, με εντυπωσιακά ποσοστά στην επίθεση (65%). Μοναδικό αρνητικό της αναμέτρησης, ο τραυματισμός της Μπακοδήμου, η οποία γύρισε τον αστράγαλό της και είναι αμφίβολη η συμμετοχή της στο ματς της προσεχούς Τετάρτης.

Τα σετ: 16-25, 18-25, 20-25

ΓΑΛΛΙΑ (Θέσαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. – 7% άριστες), Σιλβές 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Νταντάρ-Σελόζ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. – 24% άριστες) / Ζελάν (λ., 52% υπ. – 24% άριστες), Τσουΐκ-Μπαρμπέζ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο (20% υπ. – 20% άριστες), Κουέτ (0/2 επ.), Εντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά-Αντελά 1 (1/3 επ.), Ματί.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσοι, 30% υπ. – 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 43% υπ. – 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. – 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).