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Μεταμορφωμένη για χάρη του πανελληνίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ είναι η Πλατεία Αριστοτέλους, καθώς από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το Thessaloniki Grand Slam, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Beach Volley Masters 2026.

Στο πιο εμβληματικό σημείο της πόλης στήθηκε από νωρίς μια πλήρως οργανωμένη αγωνιστική εγκατάσταση, όπου διεξάγεται το κυρίως μέρος των αγώνων, με συμμετοχές κορυφαίων ομάδων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

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Η διοργάνωση πραγματοποιείται για 13η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, ενώ για όγδοη φορά η Πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε σύγχρονο γήπεδο beach volley, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες.

Το τουρνουά εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μέγας Αλέξανδρος» και διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σωματείο Α.Ε.Ν. Αγίας Τριάδας.

Πέρα από τον καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, η διοργάνωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στην εξωστρέφεια της πόλης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομική δραστηριότητα μέσω της προσέλκυσης αθλητών, προπονητών και φιλάθλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διεθνής διάσταση του θεσμού, καθώς οι βαθμοί που συλλέγουν οι ομάδες υπολογίζονται στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο ανταγωνισμού.

Για τρεις ημέρες, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς beach volley, με τη διοργάνωση να αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαιρινά αθλητικά γεγονότα της πόλης.