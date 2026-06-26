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Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της αργεντινής ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του σταδιοδρομίας, καθοδήγησε την εθνική ομάδα ανδρών της Αργεντινής σε σημαντικές διακρίσεις, ενώ διετέλεσε προπονητής και της εθνικής γυναικών.

Τη σεζόν 2023-2024, ο Καστελάνι κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο με τον Ολυμπιακό, προτού αποχωρήσει από την ομάδα για λόγους υγείας.

Η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της Αργεντινής και ο σύλλογος του Ολυμπιακού εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της σπουδαίας προσωπικότητας.

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Σε ηλικία 65 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Ντάνιελ Καστελάνι, εμβληματική φυσιογνωμία του παγκόσμιου βόλεϊ, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στο φινάλε της σεζόν 2023-2024, ο Καστελάνι αποχώρησε από τη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, για να αφοσιωθεί στη μάχη με την επάρατη νόσο.

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Όπως σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της Αργεντινής, ο Καστελάνι “στην τελευταία περίοδο της καριέρας του διετέλεσε προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών της Αργεντινής, γνωστής ως «Las Panteras». Ως αθλητής, υπήρξε μέλος της ιστορικής γενιάς της δεκαετίας του 1980, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982. Ως προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών, οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1995, μεταξύ πολλών άλλων επιτυχιών, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στα σημαντικότερα πρωταθλήματα του κόσμου”.

HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI



Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.



Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7 June 25, 2026

Ολυμπιακός: «Καλό ταξίδι, Ντανιέλ, η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός για την απώλεια του άλλοτε τεχνικού της ομάδας βόλεϊ.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε πανηγυρίσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 2023/24 .

Αναλυτικά:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Ντανιέλ Καστελάνι, μιας σπουδαίας προσωπικότητας του παγκόσμιου βόλεϊ και πρώην προπονητή του συλλόγου μας.

Ο Ντανιέλ Καστελάνι υπηρέτησε τον Ολυμπιακό με ήθος, αξιοπρέπεια και υψηλή αγωνιστική ποιότητα, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών. Πάνω από όλα, όμως, θα τον θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο άνθρωπο, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση της ζωής με γενναιότητα, δύναμη και αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημά του με πάθος και συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη του παγκόσμιου βόλεϊ.