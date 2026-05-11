Instagram/duruturknas - η 21χρονη Τουρκάλα που αγωνίζεται στην θέση της λίμπερο και έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα

Μία νεαρή Τουρκάλα αθλήτρια βόλεϊ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στην γειτονική χώρα και όχι μόνο, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που την χαρακτηρίζουν ως την πιο όμορφη αθλήτρια στον κόσμο.

Πρόκειται για την Ντούρου Τουρκνάς, την 21χρονη λίμπερο της Zeren Spor, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Τουρκίας, ενώ τα πρώτα της βήματα τα έκανε με την φανέλα της Φενερμπαχτσέ.

Παρόλα αυτά, εκτός από τις αθλητικές τις ικανότητες, οι Τούρκοι στέκονται αρκετά στην εμφάνισή της και την περιγράφουν ως την ομορφότερη αθλήτρια στον κόσμο. Αυτό έχει επηρεάσει αρκετά θετικά την δημοτικότητά της, με την Τουρκάλα να έχει στο Instagram περισσότερους από 294.000 ακόλουθους.

Η Τουρκνάς εκτός από τα βλέμματα του ανδρικού πληθυσμού, έχει συγκεντρώσει επίσης τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, έχει αθλητικές παραστάσεις και είναι ιδιαίτερα χαρισματική στο γήπεδο.

Προς το παρόν, η αθλήτρια έχει φτιάξει όνομα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αποσπώντας την προσοχή που σπάνια λαμβάνει μια νεαρή αθλήτρια.