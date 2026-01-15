Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η είδηση για την σύλληψη της Ντεριά Τσαϊργκάν, αθλήτρια βόλει με σημαντικές επιτυχίες στην γειτονική μας χώρα και την οποία έχουν στοχοποιήσει τα τουρκικά ΜΜΕ, κατηγορώντας την πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία Influencer κατέθεσε πως ο Ιμάμογλου διατηρούσε σχέση με την γνωστή αθλήτρια του βόλει, η οποία συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μαζί με 12 ακόμη άτομα.

Τις τελευταίες ώρες αρκετά δημοσιεύματα από φιλοκυβερνητικές ιστοσελίδες της Τουρκίας κάνουν λόγο πως η Τσαϊργκάν είναι η ερωμένη του Ιμάμογλου, με τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να μην έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση. Σύμφωνα με τα τουρκικά μίντια, η αθλήτρια είχε ερωτηθεί σε παλαιότερη συνέντευξη ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που είχε αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της, με την ίδια να είχε απαντήσει τότε τον Ιμάμογλου.

Ντεριά Τσαϊργκάν: Πρώην διεθνής με την Εθνική Τουρκίας, πρωταθλήτρια με την Φενερμπαχτσέ

Η Τσαϊργκάν είναι πασίγνωστη αθλήτρια του βόλει στην Τουρκία, έχοντας μάλιστα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Αγωνίζεται στην θέση λίμπερο και έχει περάσει από γνωστές ομάδες της γειτονικής μας χώρας, μεταξύ άλλων από την Φενερμπαχτσέ και την Γαλατασαράι.

Με την Φενέρ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2013 κόντρα στην ρωσική Uralochka NTMK, ενώ έχει πανηγυρίσει επίσης δύο βαλκανικά κύπελλα, το 2016 και το 2023. Επιστρέφοντας στο σήμερα, η Influencer Ράμπια Καράτζα, η οποία είχε επίσης συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές, «κάρφωσε» την Τσαϊργκάν, λέγοντας ότι εκείνη είναι η ερωμένη του Ιμάμογλου, κάτι που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο καθαιρεθείς δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης «την φρόντιζε και με κάποιον τρόπο εξασφάλιζε τις πληρωμές της» και της παρείχε συνολικά μία αρκετά καλή καθημερινότητα, μέσα από προσεκτικές κινήσεις και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί. Υπενθυμίζεται, πως οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις ήρθαν λίγες ώρες πριν την δίκη του Ιμάμογλου για την υπόθεση με το πλαστό πτυχίο.

