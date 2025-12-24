Τα «χρυσά» κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς γέμισαν με περηφάνια τον κόσμο των «κυανέρυθρων» καθώς επικράτησαν στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό και κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος, μέσα σε κλίμα αποθέωσης και έξαλλων πανηγυρισμών.

Ειδικότερα, ο Πανιώνιος Betsson στέφθηκε νικητής του Super Cup βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ (25-22, 23-25, 24-26, 25-19, 15-12) στον συναρπαστικό τελικό που διεξήχθη στο κλειστό «Ι. Ζηρίνης» το βράδυ της Τρίτης (23/12) και κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Advertisement

Advertisement

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και ο πρώτος τίτλος που κατακτά ο Πανιώνιος στο συγκεκριμένο τμήμα. Φυσικά, τα νέα γέμισαν με περηφάνια τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι λίγο μετά το φινάλε του τελικού περίμεναν την αποστολή της ομάδας στη Νέα Σμύρνη, προκειμένου να τις απoθεώσουν.

Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκαν εκατοντάδες φίλαθλοι του Πανιωνίου, οι οποίοι δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν συνθήματα και το κλίμα ήταν άκρως πανηγυρικό. Οι αθλήτριες του Ντράγκαν Νέσιτς έγιναν ένα με τον κόσμο και πανηγύρισαν και εκείνες με την ψυχή τους την ιστορική αυτή επιτυχία για το σωματείο του Πανιωνίου.

Φυσικά αυτή η ιστορική επιτυχία προκάλεσε συσπείρωση σε ολόκληρο το σωματείο, με την ποδοσφαιρική ομάδα να δίνει συγχαρητήρια σε εκείνη του βόλει, για την κατάκτηση του τίτλου. «Ο Πανιώνιος είναι ένας. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία», το μήνυμα της «κυανέρυθρης» ΠΑΕ. Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, δίνοντας πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της σημαντικής επιτυχίας.