Παρά τις υψηλές προσδοκίες για έναν θεαματικό τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο League Cup βόλεϊ ανδρών, η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έφερε μια εντελώς απρόσμενη εξέλιξη.

Στα μέσα του τρίτου σετ, την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε ήδη το προβάδισμα με 2-0 και οι δύο ομάδες πάλευαν με ένταση για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς τα φώτα έσβησαν ξαφνικά.

Η διακοπή ρεύματος επηρέασε μεγάλο μέρος της Νέας Σμύρνης και, φυσικά, τον χώρο διεξαγωγής του τελικού.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα ενημέρωσαν πως το τεχνικό πρόβλημα ενδέχεται να χρειαστεί έως και 90 λεπτά για να αποκατασταθεί, αφήνοντας παίκτες, προπονητές και φιλάθλους σε αναμονή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, εάν η ηλεκτροδότηση δεν επανέλθει εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, ο τελικός θα αναβληθεί και θα οριστεί νέα ημερομηνία για τη συνέχισή του.

Η διακοπή αυτή όχι μόνο διέκοψε τον ρυθμό των δύο ομάδων, αλλά δημιούργησε και μια πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα αβεβαιότητας σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία είχε ξεκινήσει με εξαιρετικό ενδιαφέρον.