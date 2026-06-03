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Το ελληνικό βόλεϊ θρηνεί για τον θάνατο της Ελένης Ζέτου, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην μεγάλη οικογένεια της πετοσφαίρισης.

Η Ζέτου ξεκίνησε από νωρίς τον αθλητισμό, αγωνιζόμενη στο άλμα εις μήκος και στην σφαιροβολία με την ομάδα του Ηρακλή. Ακολούθως ασχολήθηκε με το μπάσκετ, ωστόσο η μεγάλη της αγάπη αποδείχθηκε ότι ήταν το βόλεϊ.

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Το 1972 εντάχθηκε στο κλιμάκιο της Βορείου Ελλάδος και σε ηλικία 16 ετών υπέγραψε δελτίο στον Άρη. Στους «κιτρινόμαυρους» διετέλεσε αρχηγός μέχρι το 1985, παίζοντας δύο φορές στο κύπελλο Συνομοσπονδίας. Το 1973 αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδας και το 1977 αναδείχθηκε από την ΕΟΠΕ ως η καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς.

Η ανακοίνωση της ΕΟΠΕ:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποχαιρετά με βαθιά οδύνη μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας του αθλήματος. Η Ελένη Ζέτου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια της πετοσφαίρισης.

Υπήρξε μία από τις κορυφαίες βολεϊμπολίστριες όλων των εποχών, αθλήτρια με σπάνιο ταλέντο, ήθος, προσωπικότητα και ψυχή. Το 1977, σε ηλικία μόλις 21 ετών, αναδείχθηκε από την ΕΟΠΕ ως η καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας από πολύ νωρίς τη μεγάλη της κλάση και τη ξεχωριστή θέση που θα κατείχε για πάντα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ.

Με την παρουσία της τίμησε το άθλημα, ενέπνευσε συναθλήτριες, αθλήτριες και προπονητές, και πρόσφερε πολλά και από τη θέση της προπονήτριας, υπηρετώντας την πετοσφαίριση με την ίδια αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση.

Η Ελένη Ζέτου αφήνει πίσω της τον γιο της και την κόρη της, Φερενίκη Μουντάκη, η οποία ακολούθησε και εκείνη τον δρόμο του βόλεϊ, αγωνιζόμενη ως ακραία και ολοκληρώνοντας την καριέρα της στον Α.Ο. Θήρας.

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Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την ιστορία, τις αξίες και την προσφορά της στο ελληνικό βόλεϊ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί της.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν περνούν απλώς από τα γήπεδα. Τα σημαδεύουν. Αφήνουν πίσω τους μνήμες, στιγμές, αξίες και ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει ποτέ. Η Ελένη Ζέτου υπήρξε ένας τέτοιος άνθρωπος για το ελληνικό βόλεϊ. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό παράδεισο να έχει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος.

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Καλό ταξίδι, Ελένη Ζέτου.

Το ελληνικό βόλεϊ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.

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