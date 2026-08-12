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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:00.

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Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. August 12, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πολύγυρου, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαλκιδική βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).