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Στο T-Center βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής για να παρακολουθήσει την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία, με τους Έλληνες φιλάθλους να τον αποθεώνουν βλέποντάς τον να εισέρχεται στο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» δίνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη «Ρόχα», με στόχο να παραμείνει στο κυνήγι της πρόκρισης στην τελική φάση του MundoBasket 2027. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκεται και ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ.

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Ο Καραλής επέστρεψε στην Αθήνα λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία επίδοσή του στη Ζυρίχη, όπου ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλευρό της Εθνικής.

Η παρουσία του, μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μόλις έγινε αντιληπτός από τους φιλάθλους που έχουν γεμίσει το T-Center, γνώρισε θερμή υποδοχή, ενώ οι κάμερες τον εντόπισαν στις εξέδρες και τον έδειξαν στο cube του γηπέδου.