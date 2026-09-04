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Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες ενόψει του τουρνουά CRETE IBT που διεξάγεται στο Ηράκλειο, με τον Ολυμπιακό να δίνει το πρώτο σημαντικό τεστ προετοιμασίας ενόψει της φετινής σεζόν.

Στο τουρνουά βρίσκεται μεταξύ άλλων και η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έχει στο ρόστερ της τόσο τον Άλεκ Πίτερς, όσο και τον Μόουζες Ράιτ, πρώην παίκτες του Ολυμπιακού.

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Ο Πίτερς παρά την αποχώρησή του από το ρόστερ των Πειραιωτών, εξακολουθεί να είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες της «ερυθρόλευκης» εξέδρας, με τους οπαδούς μάλιστα του Ολυμπιακού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του στο φινάλε της περασμένης σεζόν, στην προσπάθειά τους να τον μεταπείσουν και να μείνει στο «Λιμάνι».

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν «κλεισμένο» και συνεπώς το «ψηστήρι» δεν έπιασε, με τον Αμερικανό φόργουορντ να είναι πλέον παίκτης της Αρμάνι. Στο περιθώριο της προετοιμασίας για το τουρνουά της Κρήτης, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τους πρώην συμπαίκτες του και τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ αγκάλιασαν τον Πίτερς, σε μία όμορφη στιγμή, ενώ στην σκηνή εμφανίστηκε και ο Ράιτ, ο οποίος αγωνίστηκε με τους «ερυθρόλευκους» από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός: