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Η υπόθεση της μαύρης κωμωδίας αφορά μια οικογένεια ομογενών που αναγκάζεται να επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη στη Λέσβο.

Στο καστ της σειράς αναμένεται να συμμετάσχει η Χρύσα Ρώπα, ενώ εξετάζεται η πιθανή συμμετοχή της Σοφίας Φιλιππίδου.

Τα γυρίσματα της παραγωγής, η οποία έχει προϋπολογισμό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Η σειρά ενδέχεται να προβληθεί μέσω της νέας κοινής πλατφόρμας των τηλεοπτικών σταθμών ALPHA, MEGA, STAR και ANT1.

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Μετά τη sold out περιοδεία της με την παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου, «Οικογένεια Τσεκμέ», η Μαρία Κίτσου συνεχίζει την επιτυχημένη στροφή της στην κωμωδία καθώς θα πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη σειρά που ετοιμάζει εδώ και δύο χρόνια ο Λάκης Λαζόπουλος με τίτλο «17 βαλίτσες και μια μαύρη» (ο αρχικός της τίτλος ήταν «Πνίξε τη Γιολάντα»).

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Μαρία Κίτσου θα υποδυθεί την αδελφή της Χρύσας Ρώπα, ενώ για την ίδια σειρά λέγεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις άλλη μία κωμική ηθοποιός που εκτιμάει ιδιαίτερα ο δημιουργός, η Σοφία Φιλιππίδου. Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς θα πρέπει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη όπου θα πραγματοποιηθεί μεγάλο μέρος των γυρισμάτων.

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Την περασμένη σεζόν η Μαρία Κίτσου είχε πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας» σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα γυρίσματα της σειράς θα καθυστερήσουν λίγο ακόμα και θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος θα στήσει στο MEGA το πρώτο του τηλεοπτικό «Τσαντίρι» της σεζόν στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος με την τηλεοπτική του σύζυγο, Χρύσα Ρώπα, στη νέα σειρά που ετοιμάζει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, ο Λάκης Λαζόπουλος θα υπογράφει το σενάριο της σειράς, όχι όμως τη σκηνοθεσία. Οι «17 βαλίτσες» έχουν budget σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ ενώ η πρώτη επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ ξεπερνάει το 1,5 εκ. ευρώ. Η υπόθεση της μαύρης κωμωδίας επικεντρώνεται στη ζωή μιας οικογένειας ομογενών της Νέας Υόρκης της οποίας η ρουτίνα θα ανατραπεί όταν ένα απρόσμενο γεγονός τους αναγκάζει να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους τη Λέσβο.

Αν και είχε ακουστεί αρχικά ότι η σειρά θα προβληθεί στο MEGA, δεν αποκλείεται η πρώτη προβολή της να γίνει στην κοινή πλατφόρμα των «Τεσσάρων» (ALPHA, MEGA, STAR, ANT1) η οποία θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες.

Μαρία Κίτσου: «Έχουν γράψει τερατώδη πράγματα για μένα»

Σε συνέντευξή της την άνοιξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η Μαρία Κίτσου είχε αναφερθεί στην κακομεταχείριση που είχε δεχτεί στο παρελθόν από μερίδα του Τύπου: «Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα. Στην αρχή δεν είχα έναν άνθρωπο, μετά ναι, μετά όχι, αλλά συνέχιζαν να γράφουνε πράγματα ανυπόστατα.

Ο Μίνως Μάτσας και η Μαρία Κίτσου είχαν ζήσει ένα μεγάλο έρωτα την προηγούμενη δεκαετία.

Δεν ένιωσα την ανάγκη να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Και ειδικά στις παλιοφυλλάδες που έκαναν εξώφυλλα. Δηλαδή κάποια στιγμή γράψανε “η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία”. Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα. Και μέσα λέγανε ότι “δεν έχω ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα μου που πέθανε από λευχαιμία”. Και το έκαναν για τα κλικ. Ή ότι έχω μείνει έγκυος ή ότι απέβαλα. Ένα σωρό τερατώδη πράγματα»,