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Οι δύο παρουσιαστές διατηρούν μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική σχέση από το 1999, όταν ξεκίνησαν να συνεργάζονται στο περιοδικό Downtown.

Μετά την κοινή τους πορεία σε εκδοτικές δραστηριότητες και την ίδρυση της εταιρείας Plan a Productions, το δίδυμο μεταπήδησε στην τηλεόραση αναπτύσσοντας μια επιτυχημένη χημεία.

Η συνεργασία τους συνεχίζεται πλέον στον ΣΚΑΪ, όπου μεταφέρθηκαν μετά την παρουσία τους στην κρατική τηλεόραση, υπογράφοντας σύμφωνα με πληροφορίες τριετές συμβόλαιο.

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Από το «Στούντιο 4» στο «Studio (στις) 3»: Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επέστρεψαν στον ΣΚΑΪ και υποδέχτηκαν με λίγο τρακ αλλά πολλή χαρά τους τηλεθεατές με ένα συμβολικό τραγούδι, το Staying Alive. Φανερά ανανεωμένοι και οι δύο, πιο καλοφωτισμένοι και με περισσότερο χρώμα στο νέο τους σκηνικό, ενώ αστειεύτηκαν ότι το φετινό καλοκαίρι τους φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. «Η ίδια ομάδα, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες εμμονές, οι ίδιες γκρίνιες» αστειεύτηκε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ενώ λίγο μετά υποδέχτηκαν μέσω βιντεοκλήσης το σταθερό τους «γούρι» Μελέτη Ηλία.

Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος: 27 χρόνια αχώριστοι

Η φιλία- αλλά και συνεργασία- του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου ξεκίνησε το 1999, όταν εκείνος είχε πάρει τη θέση της Αλεξάνδρας Τσόλκα στο περιοδικό Downtown του Πέτρου Κωστόπουλου. Λίγο καιρό πριν, η πρώτη είχε αναλάβει τη διεύθυνση του εβδομαδιαίου εντύπου προτείνοντας τον δημοσιογράφο για τη θέση του αρχισυντάκτη που μόλις είχε μείνει κενή καθώς η Αλεξάνδρα Τσόλκα θα αναλάμβανε την αρχισυνταξια στο πρωινό της Κατερίνας Λάσπα στο STAR, μια θέση που εγκατέλειψε όμως στα μέσα της σεζόν.

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Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχαν γίνει πολύ καλοί φίλοι. Με την πάροδο των χρόνων, εκείνη τον αποκαλούσε «οικογένειά» της και ποτέ κανείς δεν τους είχε δει να τσακώνονται παρά τις μικρές διαφωνίες που μπορεί να είχαν στην καθημερινότητα της δουλειάς.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και μετά την αποχώρησή τους από την ΙΜΑΚΟ (λίγο καιρό μετά η εταιρεία έκλεισε), ενώ στη συνέχεια πήραν μαζί τα δικαιώματα του Downtown και δημιούργησαν μαζί με τον Νάσο Γαλακτερό την Plan a Productions, με την οποία μπήκαν στην τηλεόραση παρουσιάζοντας τις πρώτες χορηγούμενες lifestyle εκπομπές. Η τηλεοπτική τους χημεία όμως φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν πήγαν στην κρατική τηλεόραση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανή εκπομπή, την οποία πλέον έχουν μεταφέρει στον ΣΚΑΪ με υψηλότερες απολαβές και ένα κλειστό τριετές, όπως έχει ακουστεί, συμβόλαιο.