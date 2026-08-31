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Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία, ενώ ανακρίνουν ένα ζευγάρι που φέρεται να μετέφερε το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα.

Το ζευγάρι διέμενε προηγουμένως σε οικία στη Φυλή, όπου εκτιμάται ότι το βρέφος παρέμεινε κατεψυγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη μεταφορά του.

Οι αστυνομικές αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA για το ζευγάρι και τα ανήλικα παιδιά, ενώ διερευνούν καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών από τον πατέρα.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εντόπισε περισσότερα άτομα στο διαμέρισμα από τα δηλωμένα, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης μετά από οικονομικές διενέξεις.

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Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά την εξέταση, εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους περίπου 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικού μεγέθους. Με βάση τα ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία.

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Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι το παιδί γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατός του.

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές τραυματικές κακώσεις από μαχαίρι, με ορισμένες από αυτές να είναι θανατηφόρες, καθώς προκάλεσαν πλήγματα σε ζωτικά όργανα.

Νέα στοιχεία για τα ανήλικα παιδιά



Οι τρεις ανήλικοι που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, ο 12χρονος και ο 9χρονοςέχουν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλονται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα ευρήματα, δύο από τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, ενώ έχει προκύψει και ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης. Παράλληλα, αναμένεται να υποβληθούν σε τεστ DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι βιολογικά παιδιά του 46χρονου.

Έφοδος στην Κυψέλη και στη Φυλή – Τι ψάχνουν οι Αρχές στα διαμερίσματα

Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν και να κατάσχεσαν από το διαμέρισμα σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, ενώ το υλικό που έχει καταγραφεί αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές. Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της παρουσίας ανηλίκων στην κατοικία, καθώς και των αναφορών για χρήση ουσιών και μαρτυριών γειτόνων σχετικά με συχνές επισκέψεις τρίτων προσώπων στο διαμέρισμα.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, νωρίτερα έγινε έφοδος στο σπίτι όπου διέμενε για περίπου δύο χρόνια το ζευγάρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οικία βρίσκεται στην περιοχή της Φυλής. Στην οικία αυτή εκτιμάται ότι κρατήθηκε κατεψυγμένο το βρέφος για πολλούς μήνες. Και αυτό διότι το ζευγάρι με τα παιδιά διέμενε εκεί πριν μετακομίσουν στο διαμέρισμα Airbnb της Κυψέλης όπου και εντοπίστηκαν έχοντας μέσα σε βαλίτσα το νεκρό βρέφος.

Στο διαμέρισμα της Κυψέλης ζούσαν τις τελευταίες 25 ημέρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο πατέρας κάνει διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν εμφανίζει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί ψάχνουν στοιχεία στο σπίτι της Φυλής για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη.

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Πριν συλληφθούν χθες οι γονείς του βρέφους το έβγαλαν από τον καταψύκτη και το έβαλαν σε μία βαλίτσα για να τραπούν σε φυγή, αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους έχει καταγγείλει στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο τους βρήκαν με τις βαλίτσες στα χέρια έτοιμους να φύγουν, ενώ το γεγονός ότι το βρέφος ήταν κατεψυγμένο δείχνει ότι ήταν για καιρό στην κατάψυξη.

Η κατάθεση – κλειδί του διαχειριστή της πολυκατοικίας

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Αρχές εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα, γεγονός που πυροδότησε μια σειρά αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση.

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Τελευταία και σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση ήταν και η κατάθεση του διαχειριστή της πολυκατοικίας στο ERTnews. Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μη βγάζουν λογική».

Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα από όσα γνώριζε. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξαιτίας της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που κατοικούσε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άντρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ όσο περίμενε σημειώθηκαν περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενίσχυσαν τις υποψίες του. «Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άντρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

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Ο ίδιος αναφέρει ακόμη πως κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί ηλικίας περίπου εννέα ετών, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στην κατοικία. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ζήτησε από όλους τους ενοίκους να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα και τους κάλεσε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα. Παράλληλα, τους ενημέρωσε πως δεν θα τους παρέδιδε τα προσωπικά τους αντικείμενα προτού υπάρξει επικοινωνία μαζί του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατο του βρέφους, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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