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Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κάλεσε τις Αρχές καταγγέλλοντας μη καταβολή ενοικίων και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους ενοίκους.

Κατά τον έλεγχο συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή ναρκωτικών, ενώ η 28χρονη ένοικος υποστήριξε ότι το έμβρυο ήταν δικό της.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου.

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Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε βαλίτσα τη σορό ενός νεκρού και κατεψυγμένου εμβρύου. Οι έρευνες της Ασφάλειας Αθηνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος και γιατί η σορός του διατηρούνταν στην κατάψυξη.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου ενημέρωσε την Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι μια οικογένεια που διέμενε στο ακίνητο δεν τον πλήρωνε, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, γινόταν και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί που θα πραγματοποιούσαν τον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης εντόπισε περιπολία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για την κατάσταση που είχε διαπιστώσει.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι σε αυτό βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα. Ανάμεσά τους ήταν ένας 45χρονος μαζί με την 15χρονη κόρη του και τον Αφγανό σύντροφό της, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά του ιδιοκτήτη και η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του.

Κατά τον αρχικό έλεγχο, ένας 43χρονος και ένας 26χρονος συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στη συνέχεια στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα. Έξω από το ακίνητο εντόπισαν ορισμένες βαλίτσες και αποφάσισαν να τις ελέγξουν.

Όταν άνοιξαν μία από αυτές, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα. Μέσα στη βαλίτσα υπήρχε δοχείο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί η σορός ενός νεκρού και κατεψυγμένου εμβρύου.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις από την 28χρονη Γερμανίδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έμβρυο ήταν δικό της. Φέρεται να είπε ότι το είχε γεννήσει και στη συνέχεια το έχασε, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη σορό του στην κατάψυξη.

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Αρχικά φέρεται να ανέφερε ότι το περιστατικό είχε συμβεί πριν από περίπου ένα έως δύο χρόνια. Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε την αναφορά της και φέρεται να υποστήριξε ότι η γέννα και ο θάνατος του εμβρύου είχαν σημειωθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το έμβρυο φέρεται να ήταν ηλικίας περίπου επτά έως οκτώ μηνών.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μέλη της οικογένειας και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναμένεται να μπουν και οι μαρτυρίες γειτόνων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο το προηγούμενο διάστημα.

Καθοριστικής σημασίας για την έρευνα αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του εμβρύου. Μέσω των εργαστηριακών εξετάσεων οι Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο, αλλά και τα αίτια του θανάτου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να διασταυρώσουν τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων προσώπων.

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