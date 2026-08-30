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Ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβρυο περίπου 7-8 μηνών μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα που είχε μεταφερθεί από διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη καταλύματος Airbnb, ο οποίος ανέφερε στην Αστυνομία ότι άτομα που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα δεν αποχωρούσαν, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, έκαναν χρήση ναρκωτικών.

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Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένας Έλληνας, η 15χρονη κόρη του, ένας άνδρας από το Αφγανιστάν και η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί πήραν δύο βαλίτσες από το σπίτι και τις μετέφεραν στο τμήμα.

Όταν τις άνοιξαν, εντόπισαν το νεκρό έμβρυο. Η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει πριν από περίπου οκτώ μήνες.

Παράλληλα, εξετάζεται πληροφορία ότι η 15χρονη είναι έγκυος και ότι πατέρας του παιδιού φέρεται να είναι ο Αφγανός. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.