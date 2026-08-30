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Η επίθεση επηρέασε αποκλειστικά τα πληροφοριακά συστήματα τηλεματικής, ενώ η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια.

Ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες αντιμετώπισης και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες εθνικές αρχές κυβερνοασφάλειας για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής χωρίς να επηρεαστούν άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ή των θυγατρικών του οργανισμού.

Η πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας της Δευτέρας.

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Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Το περιστατικό περιορίστηκε αποκλειστικά στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής και δεν επηρέασε την εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ.

Η κυβερνοεπίθεση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στους ηλεκτρονικούς πίνακες στις στάσεις, όπου αντί για τις αναμενόμενες ώρες άφιξης των οχημάτων εμφανιζόταν το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία». Παράλληλα, επηρεάστηκε και η σχετική εφαρμογή του ΟΑΣΑ για κινητά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν την προβλεπόμενη πληροφόρηση για τα δρομολόγια.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, η λειτουργία του συστήματος έχει ήδη αποκατασταθεί, ενώ μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται να έχει επανέλθει το σύνολο των λειτουργιών.

Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και ενημέρωσε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική υποστήριξη.

Όπως διευκρινίζεται, η επίθεση δεν επεκτάθηκε σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Ο ΟΑΣΑ ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαρίστησε τους επιβάτες για την κατανόησή τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.

Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31/8/2026 θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

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Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους.