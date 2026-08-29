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Προβλήματα στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού έχει προκαλέσει βλάβη στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας από τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες δεν μπορούν να γνωρίζουν πότε αναμένεται να φτάσει το επόμενο λεωφορείο ή τρόλεϊ στη στάση τους.

Η δυσλειτουργία έχει επηρεάσει τόσο τους ηλεκτρονικούς πίνακες που βρίσκονται σε εκατοντάδες στάσεις όσο και την εφαρμογή του ΟΑΣΑ για κινητά τηλέφωνα. Στις στάσεις, αντί για τις προβλεπόμενες ώρες άφιξης των οχημάτων, στις οθόνες εμφανίζεται το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία».

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ΟΑΣΑ: Κανονικά τα δρομολόγια παρά τη βλάβη

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών έχει ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η βλάβη δεν επηρεάζει την εκτέλεση των δρομολογίων.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ, τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, ενώ ζητείται η κατανόηση των επιβατών για την προσωρινή αναστάτωση που έχει προκληθεί. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ πραγματοποιούνται κανονικά.

Η τηλεματική αποτελεί ένα σύστημα που λειτουργεί εδώ και περίπου μία δεκαετία μέσω Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έχει γίνει βασικό εργαλείο καθημερινής μετακίνησης για χιλιάδες επιβάτες.

Ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν συστηματικά την τεχνολογία έχουν συνηθίσει να αξιοποιούν την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, ώστε να γνωρίζουν τον χρόνο άφιξης του επόμενου οχήματος και να αποφεύγουν την πολύωρη αναμονή στις στάσεις. Η δυνατότητα αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, όταν η αναμονή σε εξωτερικό χώρο γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.